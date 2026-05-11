Avrupa genelinde ortak para birimi euroya geçişin üzerinden yirmi beş yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, Fransa’da ulusal para birimi frangın etkisi varlığını sürdürüyor. Yapılan son araştırmalar ve piyasa verileri, eski para biriminin sadece birer anı olmadığını aynı zamanda ciddi bir koleksiyon değerine ulaştığını gösteriyor.

BANKA TAKAS SÜRELERİ DOLDU

Eski paraların resmi bankacılık sistemindeki karşılığı artık bulunmuyor. Fransa Merkez Bankası, madeni paraların takasını 2005 yılında, banknotların değişimini ise 17 Şubat 2012 tarihinde tamamen durdurdu. Bu tarihlerden sonra ellerinde frank kalan vatandaşlar için tek seçenek koleksiyon piyasası haline geldi.

HANGİ PARALAR DEĞERLİ?

Piyasada dolaşımda olan her eski para yüksek kazanç sağlamasa da, belirli seriler nominal değerlerinin çok üzerinde işlem görüyor:

100 Frank "Delacroix":

1978-1995 yılları arasında basılan bu banknotun yeni durumdaki örnekleri, koleksiyoncular arasında 120 euroya (yaklaşık 6 bin lira) kadar alıcı bulabiliyor.

20 Frank "Debussy":

Nominal değeri 3,05 euro olan bu banknot, kusursuz durumdaysa 25 euro (yaklaşık 1300 lira) seviyesinde el değiştiriyor.

50 Frank "Saint-Exupery":

1993 basımı bu seri de koleksiyon piyasasının ilgi gören parçaları arasında yer alıyor.

MADENİ PARALARDA NADİRLİK DETAYI

Madeni paralarda ise değer belirleyici temel unsur, basım yılı ve özel üretim olup olmaması. 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın ilk yarısına ait madeni paralar yüksek değerini korurken, yakın dönem madeni paralarından sadece 1961 yılına ait 1 centime'lık "epi" gibi nadir basımlar piyasada karşılık buluyor. Uzmanlar, vatandaşların ellerindeki paraların gerçek değerini saptaması için özel nümismatik sitelerden yararlanabileceğini belirtti.