UBS Küresel Araştırma, Avrupa Merkez Bankası’nın para politikasına ilişkin öngörülerini güncelleyerek, daha önce 2026 yılı için beklediği "sabit faiz" tahminini iki adet faiz artırımıyla revize etti.

Küresel piyasaların yakından takip ettiği UBS Küresel Araştırma departmanı, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz patikasına dair dikkat çeken bir değişikliğe gitti. Banka, daha önce 2026 yılı boyunca faizlerin değişmeden kalacağı yönündeki tahminini rafa kaldırarak, bu yıl içerisinde iki ayrı faiz artırımı yapılmasını beklediğini duyurdu.

UBS tarafından yayımlanan güncel analiz raporuna göre, ECB’nin bu yılın Haziran ve Eylül aylarında sıkılaşma adımları atması öngörülüyor. Raporda, her iki toplantıda da 25’er baz puanlık artışlar yapılacağı tahmini öne çıkıyor. Bu revize, kurumun daha önceki "2026 yılında faizler sabit kalacak" yönündeki projeksiyonundan önemli bir sapma anlamına geliyor. Analistler, bu değişikliğin arkasında yatan temel nedenlerin ekonomik verilerdeki değişim ve enflasyon dinamikleri olduğunu belirtiyor.

PİYASAYA ETKİSİ

ECB'nin faiz artırım kararları, bölge genelinde borçlanma maliyetlerini yükselterek tüketici harcamalarını ve yatırımları baskılama potansiyeli taşımaktadır. Euro varlıklarının cazibesini artırabilecek bu adımın, döviz piyasalarında Euro’nun diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yol açması beklenmektedir. Tahvil piyasalarında ise getirilerin yükselmesi, hisse senedi piyasaları üzerinde kısa vadeli bir satış baskısı oluşturabilir. Bankacılık sektörü net faiz marjlarındaki iyileşme beklentisiyle bu durumdan olumlu etkilenebilecekken, yüksek borçluluk oranına sahip şirketler için finansman yükü artacaktır.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.