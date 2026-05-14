ABD Başkanı Donald Trump, beraberinde siyasi kurmayları ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan geniş bir heyetle dün akşam başkent Pekin'e ulaştı.



Çin'de iş insanları ve siyasetçiler arasında yürütülen ikili görüşmelerde kaydedilen görüntü, kısa sürede tüm dünyada viral oldu.



HAYRANI GİBİ FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ, RAKİBİ ÇIKTI



Trump'ın heyetinde 827 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk da yer alırken, yemek sonrası Çinli muhatapları Musk ile fotoğraf çektirdi.





Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, hayranı gibi Musk'ın yanına gelen ve gülerek selfie çektiren ismin Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun olduğu öğrenildi. Avrupa ve ABD'de teknoloji pazarında hızla yükselen Çinli şirketler arasında yer alan Xiaomi, elektrikli otomobil üretimine de başlayarak Elon Musk'ın doğrudan rakibi olmuştu.





