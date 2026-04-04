Emeklinin yılbaşında aldığı zam 3 ayda buhar olup uçtu. Emeklinin cebine giren aylığın alım gücü geçen yılın da altına düştü. Yılbaşında işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine yüzde 12.19, memur ve memur emeklilerine yüzde 18.6 zam yapılmıştı.

16 bin 881 lira olan en düşük Bağ-Kur emeklisi aylığı ise yüzde 18.5’lik özel zam ve Hazine desteğiyle 20 bin liraya tamamlanmıştı. Aradan geçen 3 ayda en düşük emekli aylığının alım gücü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonuna göre 18 bin 175 liraya, Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göre de 17 bin 373 liraya düştü.

348 LİRA KALDI

Aradan geçen 3 ayda en düşük emekli aylığının alım gücü TÜİK enflasyonuna göre 18 bin 175 liraya, ENAG’a göre de 17 bin 373 liraya düştü. Aralık 2025’te 17 bin 827 lira olan ve Hazine desteği almayan emeklinin aylığına ise yılbaşında yüzde 12.19 zam yapılarak 20 bin liraya yükseltilmişti.

TÜİK enflasyonuna göre, bu emeklinin yılbaşında aldığı 2 bin 173 liralık zammın 1825 lirası eridi, elde sadece 348 lirası kaldı. ENAG’ın enflasyonu ise bu emeklinin elinde zam kalmadığı gibi geçen aralık ayındaki aylığının bile 454 lira altına düştüğünü ortaya koydu. En düşük memur maaşının alım gücü ENAG’a göre 7 bin 658 lira eridi.

Asgariye ara zam şart

Yılbaşında 28 bin 75 lira yapılan asgari ücretin alım gücü TÜİK’e göre 25 bin 513 liraya, ENAG’a göre 24 bin 388 liraya indi. Asgari ücretliye 1 yıllığına verilen zammın 3 bin 687 lirası eridi, zamdan geriye 2 bin 284 lira kaldı. Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılması zorunlu hale geldi.