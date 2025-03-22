İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından siyasi arenada yaşanan gerginlik, Meclis çalışmalarına da yansıdı. İmamoğlu ile 100’ün üzerinde kişi hakkında başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları, bayram ikramiyesindeki artışı içeren torba teklifin görüşmelerinin ertelenmesine neden oldu.

Bu hafta kanunlaştırılması planlanan ve bayram ikramiyesindeki artışı içeren torba teklifin görüşmeleri, Meclis’teki siyasi tartışmalar sebebiyle başlayamadı. Yasa teklifinin görüşmelerine 25 Mart Salı günü başlanması bekleniyor.

ZAMLI İKRAMİYELER BAYRAMA YETİŞMEYEBİLİR

Yasa teklifinin bu hafta görüşülmesi durumunda, ikramiyelerin 27 veya 28 Mart’a kadar hesaplara yatırılması planlanıyordu.

Ancak Meclis Genel Kurulu’nun 25 Mart’a kadar ara vermesi, bu sürecin aksamasına neden oldu. Eğer teklif Salı günü görüşülüp, Meclis’ten geçirilirse, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla, zamlı ikramiyeler hafta sonuna kadar ödenebilir. Ancak görüşmelerin ertelenmesi durumunda, zamlı ikramiyelerin bayram öncesi hesaplara yatırılmaması riski bulunuyor.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ İÇİN YENİ FORMÜL

Türkiye Gazetesi’nde yer alan haberlere göre, eğer yasa teklifi zamanında çıkmazsa, emekli ikramiyelerinin mevcut haliyle yani 3 bin lira olarak ödenebileceği ve aradaki bin liralık farkın ise daha sonra hesaplara yatırılacağı iddia ediliyor.