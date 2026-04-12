

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, emekli maaşına uygulanan hacze ilişkin açılan davada emsal niteliğinde bir karar verdi. Kurul, icra takibi kesinleşmeden verilen haciz muvafakatinin hukuken geçerli sayılamayacağını belirtti.

AVUKAT MAHKEMEYE BAŞVURDU

Olayda, alacaklı tarafından başlatılan icra takibi sonrası borçluya ödeme emri gönderildi. Tebligatı alan borçlu, aynı gün icra müdürlüğüne verdiği dilekçede yasal sürelerden feragat ederek emekli maaşının tamamının haczedilmesine muvafakat etti. Borçlu vekili ise bu işlemin geçersiz olduğunu belirterek haczin kaldırılmasını talep etti.

MAHKEME KARARLARI FARKLILAŞTI

İlk derece mahkemesi, icra takibi kesinleşmeden verilen muvafakatın geçerli olmadığına hükmederek haczi kaldırdı. Ancak istinaf mahkemesi bu kararı bozarak muvafakatın geçerli olduğunu belirtti ve şikâyeti reddetti.

YARGITAY KARARI NETLEŞTİRDİ

Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, aynı dilekçede borcun kabulü ile hacze muvafakatin birlikte verilmesini geçerli bir izin saymadı ve kararı bozdu. Dosyanın Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na taşınmasının ardından yapılan değerlendirmede, emekli maaşına ilişkin haczin hukuka aykırı olduğuna hükmedildi.