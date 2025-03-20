Emeklilere yönelik verilen promosyonlar, 2025 yılında bankalar arasında daha da rekabetçi bir hale geldi. Emeklilerin maaşlarını belirli bir süre için aynı bankadan alma taahhüdü karşılığında sunulan promosyon fırsatları, sektör içerisinde canlılığı sağlarken rekabeti de beraberinde getiriyor.

Bazı bankalar, emeklilere toplamda 27 bin liraya kadar ödeme yapıyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi bankalar sunuyor? İşte 2025 yılı itibarıyla emeklilere yönelik en cazip banka promosyonları…

EMEKLİ MAAŞINI TAŞIYANLAR İÇİN ARTAN PROMOSYON FIRSATLARI

Maaşını taşıyan emekliler, 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma taahhüdü vererek promosyon fırsatlarından yararlanabiliyor. Öne çıkan bazı bankalar, 27 bin TL’ye kadar ödeme yapma garantisi veriyor.

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emekli maaşını taşımak isteyenler, seçtikleri bankaya başvurarak promosyon talebinde bulunabiliyorlar.

Bankalar, internet bankacılığı, mobil uygulamalar ya da şubeler üzerinden bu işlemi kolaylaştırıyor. Promosyonlardan yararlanabilmek için genellikle 3 yıl boyunca maaşın ilgili bankadan alınması gerektiği belirtiliyor.

EMEKLİLERE SUNULAN EK AVANTAJLAR

Bankalar, sadece promosyonla yetinmeyip, ek avantajlar da sunuyor. Bunlar arasında kredi kartı aidatsız kullanımı, fatura ödeme talimatlarına özel indirimler, ücretsiz havale ve EFT işlemleri gibi fırsatlar öne çıkıyor. Ayrıca, bazı bankalar özel faiz oranlarıyla kredi imkanı da sağlıyor.

EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARINDA GÜNCEL DURUM

2025 Mart itibarıyla emeklilere sunulan promosyonlar, bankalar arasında farklılık gösteriyor.

İşte en yüksek emekli promosyonlarını veren bankalar ve sundukları fırsatlar:

Akbank: 17.500 TL’ye kadar promosyon

Garanti BBVA: 15.000 TL’ye varan nakit ödeme

ING Bank: 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon + ek avantajlarla toplam 25.000 TL

İş Bankası: 14.000 TL’ye varan ödeme

DenizBank: 12.000 TL nakit + ek fırsatlarla toplam 20.000 TL

VakıfBank: 12.000 TL nakit promosyon + alışverişlerden kazanılabilecek 15.000 TL ek ödeme, toplamda 27.000 TL

TEB: 12.000 TL ana promosyon + 9.000 TL ek ödeme ile toplamda 21.000 TL

Bazı bankalar, promosyon ödemelerini artırmak için kredi kartı kullanımı, fatura ödeme talimatı gibi ek koşullar da sunabiliyor.

Emekliler için bankalar arasındaki promosyon rekabeti giderek büyüyor. Bu fırsatlardan yararlanmak isteyenlerin, her bankanın sunduğu şartları dikkatlice incelemeleri ve kendileri için en uygun olan bankayı seçmeleri kendi bütçe dengelerini oluşturmaları açısından büyük önem taşıyor.