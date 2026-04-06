Nisan ayı itibarıyla bankalar, emekli müşterilerine yönelik promosyon paketlerini duyurdu. Bu dönemde bankaların stratejileri iki ana kola ayrılıyor: Bazı bankalar doğrudan yüksek nakit ödemeyi tercih ederken, bazıları ise nakit promosyonun yanına fatura talimatı, harcama iadesi ve faizsiz kredi gibi ek kalemler ekleyerek toplam tutarı artırıyor.

Promosyon tutarlarında öne çıkan bankalar, temel nakit ödemenin üzerine çeşitli şartlara bağlı ek ödüller tanımlıyor. Bu kapsamda ING Bank, fatura talimatı ve hesap ödülleriyle birlikte toplamda 32.000 TL’ye varan bir paket sunarken; Yapı Kredi mobil uygulama kullanımı ve harcama sözüyle toplam tutarı 30.000 TL bandına taşıyor.

BANKA BANKA GÜNCEL ÖDEME TABLOSU

Nisan 2026 döneminde geçerli olan bazı bankaların maksimum ödeme limitleri ve içerikleri şu şekildedir:

ING Bank: 15.000 TL net nakit promosyona ek olarak; fatura talimatı, Turuncu Hesap ve kredi bonuslarıyla birlikte toplamda 32.000 TL ödeme yapıyor.

Yapı Kredi: Maaş miktarına göre 18.000 TL'ye kadar çıkabilen nakit promosyonun yanında, fatura talimatı ve mobil üyelik avantajlarıyla toplam faydayı 30.000 TL'ye ulaştırıyor.

VakıfBank: 12.000 TL nakit promosyon veriyor. Ek olarak, Troy emekli kredi kartı ile yapılan harcamalarda 9 ay boyunca sağlanan iadelerle toplam ödeme 30.000 TL'yi buluyor.

Akbank: 12.000 TL net promosyonun üzerine; KMH kullanımı, kredi bonusu ve kart ödülleriyle birlikte toplam 27.500 TL avantaj sağlıyor.

Garanti BBVA: 15.000 TL nakit promosyona ek olarak, kredi kartı harcamaları ve yeni sigorta poliçesi bonuslarıyla toplamda 25.000 TL ödeme sunuyor.

İş Bankası: 15.000 TL nakit promosyon tanımlıyor. İlk kez kredi kartı alacak emekli müşterilerine özel 9.000 TL MaxiPuan ile toplam fayda 24.000 TL oluyor.

Vakıf Katılım: 12.000 TL nakit ödemenin yanı sıra, fatura talimatları ve getirilen her yeni emekli referansı için verilen ödüllerle toplamda 21.400 TL'ye varan imkan sağlıyor.

Denizbank: 12.000 TL temel promosyonun üzerine, mobil bankacılık kullanımı ve maaş tutarına bağlı ek ödemelerle toplam 20.000 TL ödeme yapıyor.

Ziraat Bankası: 12.000 TL net nakit promosyon veriyor. Market, sağlık ve seçili sektör harcamalarında kullanılmak üzere sunulan 6.000 TL Bankkart Lira ile toplam avantaj 18.000 TL oluyor.

Halkbank: 12.000 TL nakit promosyonun yanı sıra, emekli müşterilerine 30.000 TL'ye kadar 12 ay vadeli ve faizsiz ihtiyaç kredisi kullanma fırsatı sunuyor.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Emekliler, kendileri için en uygun seçeneği belirledikten sonra ilgili bankanın şubeleri, mobil uygulamaları veya e-Devlet kapısı üzerinden maaş taşıma işlemlerini başlatabiliyor.

Bankaların sunduğu kampanyalar genellikle 3 yıllık maaş alma taahhüdü karşılığında veriliyor. Ek ödüllerden tam kapasite yararlanmak için ise bankaların belirlediği fatura sayısı veya kart kullanım limitleri gibi kriterlerin karşılanması gerekiyor.