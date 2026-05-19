Emeklilerin bayram ikramiyesi olan 4 bin lira hesaplara yatmaya başladı. Kadirli'de ise emekliler ikramiye miktarının yetersiz olduğunu belirttiler.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir emekli, "4 bin lirayı çocuklara, torunlara harçlık falan vereceğiz. Başka ne yapacağız? 4 bin lira kurbanlık etmez. İkramiyeyi ilk verdiği yıllarda bin lira ile alıyorduk, şimdi mümkünatı yok. 4 kilo et alırız şimdi" ifadelerini kullandı.

Bir başka emekli de ikramiyenin yetmediğini anlatarak, "Bir kilo soğan, bir kilo salatalık, bir kilo patates alıp evine gideceksin. Başka ne yapacaksın? 20 bin liraya ne kurbanı alacaksın? Mahkum oğlum var ona mı yatırayım kendime mi bakayım" dedi.

Bir ilçe sakini ise, "İkramiyeye şükür ama hiçbir zaman gülmedik. Emekli hiç gülmedi. Emekli yerin dibine vuruluyor. İkramiyeyle ne yapacağız? Olan ihtiyacımızı az buçuk karşılayacağız, çoluğa çocuğa bayram harçlığı, şu, bu, biter. Eskiden maaşımız asgari ücretin üstündeydi şimdi altında" diye konuştu.

4 BİN LİRA 2 KİLO ÇAY YAPMAZ

Bir emekli de aylığının yetmediğini, ikramiyeyi ise henüz almadığını bildirerek, "Alırsam ne yapacağız? Bir şey yapamayız. İlk maaşım 500 liraydı, 10 tane çeyrek alıyordum 2008 yılında, şimdi iki tane çeyrek de alamıyoruz" dedi.

Bir başkasıysa, "4 bin lira ne yapacak ki? İki kilo çay yapmaz. İkramiye ilk yattığında bin liraydı, şimdi kurbanlığın üçte biri değil, yarısı olmaz. Şimdi ben bir kurbanlık beğendim '80 kilo gelir, geçer' diyor adam. 40 bin liraya yakın, maaşımın iki katı olur. 4 bin liraya da ancak şeker alırız. 9 tane torun var, hangi birine vereyim" diye konuştu.