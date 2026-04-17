Zonguldak'ın Asma Mahallesi'nde bulunan özel bir taşkömürü maden ocağında saat 21.00 sıralarında acı bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, maden işçisi Suat Kulakçı (42), ocak içerisinde çalıştığı esnada elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden mesai arkadaşları tarafından hızla yeryüzüne çıkarılan Kulakçı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi.
MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı madenci, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kulakçı, hastanede doktorların gerçekleştirdiği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan ölümcül iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
EMEKLİLİĞİNİ BEKLİYORDU
Maden ocağında yaşanan bu acı kayıp, Kulakçı'nın ailesini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. Üç çocuk babası olduğu öğrenilen talihsiz madencinin, yıllarca yeraltında döktüğü terin ardından emekliliğine sadece 1 ay kaldığı öğrenildi.