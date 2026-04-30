Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları bugün tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



aliliklere ve Emniyet Genel Müdürlüklerine ilişkin atama kararlarında dikkat çeken değişikliklerden biri de, Nevşehir Valisi Ali Fidan'ın Emniyet Genel Müdürlüğüne atanması oldu.





CUMHURİYET TARİHİNİN İLK 'ORGENERAL' EMNİYET MÜDÜRÜ OLDU



Düzce Valisi olarak görev yürüttüğü 2016 yılında 'Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı' olarak görevlendirilen ve MSB'deki 'ilk sivil müsteşar' olarak 'orgeneral' kadrosu verilen Fidan, Emniyet Genel Müdürlüğüne atanmasıyla birlikte yeni bir ilke imza atmış oldu.



Cumhuriyet tarihinin ilk 'sivil orgenerali' olan Fidan, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine getirilen ilk orgeneral olarak kayıtlara geçmiş oldu.



NEDEN ORGENERAL RÜTBESİ VERİLİYOR?



MSB ve TSK içerisindeki pozisyonlara yapılan sivil atamalarında, ilgili pozisyona yerleştirilen kişinin idari ve özlük haklarının belirlenmesi için mevcut bir askeri pozisyon ile denklik aranmakta.



Fidan, her ne kadar 'orgeneral' rütbesine sahip olsa da, bu rütbe yalnızca idari ve özlük haklarının belirlenmesi ile sınırlandırılmakta. Bu pozisyondaki kişilerin herhangi bir askere emir verme ya da Silahlı Kuvvetler üzerinde söz hakkı bulunmamaktadır.