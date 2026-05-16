Adana merkezli yürütülen "yasa dışı bahis", "kara para aklama", "nitelikli dolandırıcılık" ve "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ve beraberindeki şüpheliler hakkında ek gözaltı süresi verildi. EMNİYET SORGUSU BAŞLADI Soruşturmanın son durumunu Gazeteci Emrullah Erdinç, SÖZCÜ TV Hafta Sonu Ana Haber'de Özlem Gürses'e açıkladı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın emniyet sorgusunun başladığını ifade eden Erdinç, Kütahyalı'nın telefon şifresini vermek istemediğini söyledi. ROK'UN HESABI KASA HESABI MI? Öte yandan Erdinç MASAK tarafından yapılan incelemeler neticesinde Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesabındaki astronomik para trafiğinin dikkate alındığını ifade etti. Bu durumda Kütahyalı'nın hesabının yasa dışı bahiste kasa görevi gördüğü ihtimalleri üzerinde duruluyor.

