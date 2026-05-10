Fatih Altaylı’nın “Pazar Sohbeti” programına konuk olan Altuğ, “Bir daha evlenir miyim?” sorusuna içten bir yanıt verdi. İşte Altuğ'un o yanıtı...

“ASLA DEMEYECEĞİM”

Emre Altuğ, “Öyle bir düşüncem yok. Evliliğe karşı değilim. Hiçbir şeye karşı değilim. Hiçbir zaman asla demeyeceğim. Ne olacağı belli mi olur. Çok güzel birlikteliğim var ve yıllardır arkadaşım olan birisi. Bir Pop Masalı sayesinde çalıştığım kişiyle ilişkiye dönüşen bir arkadaşlığım var. 1,5 sene oldu. Çok mutluyum. İyi oldu.” ifadelerini kullandı.

İLK KEZ SAHNE ALACAK

Emre Altuğ programda bu yıl Harbiye Açıkhava'da iki kez konser vereceğini açıkladı. İlk kez Harbiye'de sahne alacağını belirten Altuğ heyecanlı olduğunu belirtti.