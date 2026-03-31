ATV'nin sevilen yapımlarından A.B.İ ve NOW TV'nin dikkat çeken yapımı Kıskanmak dizisinin yeni bölümleri için yayın takviminde değişikliğe gidildi. Türkiye Kosova maç yayını nedeniyle ara verilen dizilerin yeni bölüm tarihleri 7 Nisan olarak açıklandı.

MAÇ NEDENİYLE DİZİLERE BİR HAFTALIK ARA

İki dizi de maç sebebiyle bu hafta tekrar bölümleriyle ekrana gelecek.

Dizilerin normal yayın akışına göre bu akşam 31 Mart Salı günü ekrana gelmesi bekleniyordu. A.B.İ dizisinin 12. bölümü maç sebebiyle 7 Nisan'da yayınlanacak. ABİ dizisinin 12. bölüm özeti şu şekildedir:





Doğan ve Çağla, karşılarındaki kirli ittifakı fark ettiklerinde geri dönülmez bir savaşın içine girerler. Tahir ve Behram'ın güç birliği, tehdit olmaktan çıkar, geçmişten bugüne uzanan büyük bir hesaplaşmanın habercisi haline gelir. Karşılarındaki düşman artık daha acımasızdır. Adalet uğruna harekete geçmek isteyen Doğan'ı Çağla durdurur; çünkü bu savaş artık öfkeyle değil akılla kazanılacaktır. İkili, Tahir'in kurduğu düzeni içeriden çözmeye karar verirken risk giderek büyür. Aynı anda Behram da Mahinur üzerinden Tahir'i sıkıştırır; elindeki kozlarla oyunun dengesini değiştirmeye hazırlanırken diğer tarafta Melek ise geçmişin yükünden kurtulmaya çalışır ve yeni bir hayat kurma arzusuyla hareket eder. Tüm taşlar yerine oturuyor gibi görünürken büyük bir kırılma yaşanır. Tahir'in herkesi şaşırtan hamlesi; Çağla için asıl savaşı başlatan hamle olur.

Kıskanmak dizisinde Nüzhet'in oğlunu Mükerrem'in elinden alacağı 28. bölümü de 7 Nisan 2026 tarihinde yayınlanacak. Kıskanmak dizisinin 28. bölüm özeti şu şekilde:

Nüzhet oğlunu Mükerrem’in elinden alır. Halit’in bıçaklanması Kızılbağ ailesini İstanbul’a sürükler. Mükerrem, oğluna kavuşmak için çareyi Seniha’da arar. Seniha, Mükerrem’i oğluna, Halit’i de özgürlüğüne kavuşturacak yeni bir plan yapar. Fakat, Mükerrem’in beklemedik hamlesi iki aileyi karşı karşıya getirecektir.