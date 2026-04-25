Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2026 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen enflasyon rakamları emekli maaşlarına yapılacak artışın ilk basamağını oluşturdu.

Ocak ayında %4,84, Şubat ayında %2,96 ve Mart ayında %1,94 olarak kayıtlara geçen veriler, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden %10,04’lük bir zam farkını garantiledi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN MASADA 2 ZAM SENARYOSU VAR

Yıl başında 20 bin TL seviyesine yükseltilen en düşük emekli maaşı için Temmuz ayında gerçekleşmesi beklenen iki farklı tablo bulunuyor:

Birinci Senaryo (%10 Artış): Mevcut üç aylık verilerin korunması veya sınırlı bir artışla zam oranının %10 seviyesinde kalması durumunda, en düşük emekli maaşının 22 bin TL seviyesine çıkması bekleniyor.

İkinci Senaryo (%15 Artış): Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon farkıyla birlikte toplam zam oranının %15’e ulaşması durumunda ise rakamın 23 bin TL ve üzerine yükselmesi öngörülüyor.

ZAM ORANI TEMMUZ AYINDA KESİNLEŞECEK

Emekli ve memur emeklilerinin beklediği resmi oranlar, 3 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisiyle tam netlik kazanacak.

Bu tarihten itibaren yeni maaşlar, tahsis numarasına göre belirlenen takvimle hesaplara yansıyacak.

EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ

emmuz ayındaki zam düzenlemesi sonrası ödemeler, mevcut sistemdeki tarihlerde yapılmaya devam edilecek:

4A SSK Ödeme Tarihleri:

Tahsis numarası sonu 9, 7, 5, 3, 1 olanlar: Ayın 17 - 21 arası.

Tahsis numarası sonu 8, 6, 4, 2, 0 olanlar: Ayın 22 - 26 arası.

4B Bağ-Kur Ödeme Tarihleri:

Tahsis numarası sonu 9, 7, 5 olanlar: Ayın 25’inde.

Tahsis numarası sonu 3, 1 olanlar: Ayın 26’sında.

Tahsis numarası sonu 8, 6, 4 olanlar: Ayın 27’sinde.

Tahsis numarası sonu 2, 0 olanlar: Ayın 28’inde maaşlarını alabiliyor.