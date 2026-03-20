Singapur Changi Havalimanı, 2026 Yılının Havalimanı seçilerek bu ödülü 14’üncü kez kazanmayı başardı.

Havayolu kategorisinde ise Qatar Airways, 2025 yılının kazananı Korean Air’i geride bırakarak Dünyanın En İyi Tam Hizmet Havayolu Şirketi unvanını aldı.

Doha’daki Hamad Uluslararası Havalimanı ise bu yılki Skytrax sıralamasında dikkat çekici şekilde yer almadı.

Havalimanının, Orta Doğu ve Körfez’deki mevcut durum nedeniyle tüm dış fuarlar, konferanslar, sektör etkinlikleri ve ödül programlarından çekildiğini açıklaması bu sonucun nedeni olarak gösterildi. Söz konusu havalimanı 2025 yılında genel sıralamada ikinci olmuştu.

EN İYİ 5 HAVALİMANI ASYA'DA

Dünyanın en iyi beş havalimanının tamamı Asya’da bulunurken, Incheon Uluslararası Havalimanı ikinci sırada yer aldı.

Onu Tokyo Uluslararası Havalimanı (Haneda) üçüncü, Hong Kong Uluslararası Havalimanı dördüncü ve Narita Uluslararası Havalimanı beşinci sırada takip etti.

Havayolu sıralamasında da benzer bir tablo ortaya çıktı; Cathay Pacific ikinci, Singapore Airlines üçüncü, Korean Air dördüncü ve STARLUX Airlines beşinci oldu.

AVRUPA'NIN EN İYİ HAVALİMANLARI BELLİ OLDU

Avrupa’da en yüksek sıraya ulaşan havalimanı, genel sıralamada altıncı olan Paris Charles de Gaulle Havalimanı oldu ve Paris böylece Avrupa sıralamasında üst üste dördüncü kez zirvede yer aldı.

Roma Fiumicino Havalimanı yedinci, İstanbul Havalimanı sekizinci ve Münih Havalimanı dokuzuncu sıraya yerleşti.

İlk 20’de ayrıca Helsinki-Vantaa (11.), Viyana Uluslararası (15.), Londra Heathrow (16.), Amsterdam Schiphol (17.) ve Zürih (19.) havalimanları da yer aldı.

Budapeşte Havalimanı Doğu Avrupa’nın En İyi Havalimanı seçilirken, Londra Heathrow Dünyanın En İyi Havalimanı Alışverişi ödülünü kazandı.

AVRUPA'DA THY ZİRVEDE

Havayolları kategorisinde Avrupa’nın en yüksek sıralamaya sahip tam hizmet havayolu şirketi genel sıralamada yedinci olan Türk Hava Yolları oldu.

Onu Virgin Atlantic (13.), KLM (18.), Air France (19.) ve LOT Polish Airlines (25.) izledi. AirlineRatings.com ayrıca uçuş uzunluğuna bağlı olarak düşük maliyetli veya tam hizmet sunan şirketleri kapsayan ayrı bir düşük maliyetli ve hibrit havayolu sıralaması da yayımladı.

Düşük maliyetli taşıyıcılar arasında AirBaltic, Avrupalı şirketler içinde en üst sıraya çıkarak genel sıralamada dördüncü oldu. easyJet sekizinci, Wizz Air dokuzuncu sırada yer alırken Ryanair 11’inci, Jet2 12’nci ve TUI Group 13’üncü oldu. Norwegian 16’ncı, Vueling ise 19’uncu sırada yer aldı.

EN İYİ HİBRİT HAVAYOLU ŞİRKETİ LUFTHANSA

Hibrit havayolu kategorisinde ise Lufthansa yılın en iyi şirketi seçildi.

AirlineRatings.com CEO’su Sharon Petersen, Lufthansa’nın hibrit havayolu modelinin güçlü bir örneğini sunduğunu belirtti.

Petersen’e göre şirket, Avrupa’daki kısa mesafeli uçuşlarda düşük maliyetli bir modelle yemek servisi, değişken koltuk aralığı, FlyNet Wi-Fi üzerinden ücretsiz eğlence yayını, şişelenmiş su ve markalı çikolata sunuyor.

Orta ve uzun menzilli uçuşlarda ise ekonomi sınıfında tam hizmet deneyimi ve özellikle ödüllü Allegris koltuklu business class’ta lüks bir seyahat sağlıyor.

Münih ve Frankfurt gibi büyük merkezler üzerinden sunulan kolay bağlantıların da Lufthansa’yı hibrit kategorisinde açık lider konumuna taşıdığı ifade edildi. Hibrit kategoride üst sıralarda ayrıca SWISS, Finnair, British Airways, TAP Portugal, Iberia, Air Europa, SAS, Austrian Airlines ve ITA Airways yer aldı.