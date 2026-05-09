Düzenli kuruyemiş tüketimi, kalp sağlığı ve beyin fonksiyonları başta olmak üzere vücut genelinde önemli faydalar sunmaktadır. Bu gıdalar arasında özellikle omega-3 yağ asitleri, antioksidan ve vitamin bakımından zengin olan ceviz, kötü kolesterolü düşürmesi ve hafızayı güçlendirmesiyle öne çıkıyor.

Cevizin yanı sıra E vitamini deposu olan badem cilt sağlığını, kalp dostu yağlar içeren fındık damar sağlığını, selenyum kaynağı olan Brezilya fındığı bağışıklığı ve mineral yönünden zengin kaju ise enerji seviyelerini destekliyor. Besin değerlerini korumak adına bu gıdaların çiğ tüketilmesi önerilse de ceviz, hafif işlenmiş olsa dahi faydalarını büyük oranda muhafaza edebiliyor.

UZUN YAŞAMIN SIRRI BESİNLERDE SAKLI

Uzun ömürlü insanların yaşadığı Sardinya ve Okinawa gibi "Mavi Bölgeler" incelendiğinde, buralardaki temel sırrın bitki temelli beslenme olduğu görülüyor. Bu bölgelerde beslenme düzeninin büyük çoğunluğunu sebzeler, baklagiller ve tam tahıllar oluştururken, işlenmiş gıdalardan uzak durulmakta ve hayvansal kaynaklar yerine bitkisel proteinler ile ceviz gibi kuruyemişler tercih ediliyor.

Sağlıklı bir yaşamın anahtarı ise yalnızca genetikte değil; dengeli kalori alımı, düzenli yürüyüş, kaliteli uyku, tütün ürünlerinden uzak durmak ve sınırlı alkol tüketimi gibi günlük alışkanlıklarda saklıdır. Her gün tüketilecek bir avuç ceviz, bu sağlıklı yaşam modelinin etkili bir parçası olarak kabul ediliyor.