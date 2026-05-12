Hava kalitesi ve iklim verilerini izleyen AQI platformunun yayımladığı son rapor, Hindistan’daki aşırı sıcakların ulaştığını gösterdi. Rapora göre, nisan ayının sonunda dünyanın en sıcak 50 yerleşim yerinin tamamı Hindistan sınırları içinde yer aldı. Normalde yılın en sıcak dönemi olarak kabul edilmeyen nisanda, ülke genelindeki ortalama en yüksek sıcaklık 44,7 dereceye kadar çıktı.

EN YÜKSEK SICAKLIK BANDA’DA ÖLÇÜLDÜ

Listenin zirvesinde bulunan Uttar Pradeş eyaletine bağlı Banda kentinde termometreler 46,2 santigrat dereceyi gösterdi. Bu değer, aynı gün dünya genelinde kaydedilen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

YÜZLERCE SICAKLIK REKORU KIRILDI

Uzmanlar, özellikle Hindistan’ın iç bölgelerinde etkisini artıran sıcak hava dalgasının nisan ayında yüzlerce rekoru geride bıraktığını belirtiyor. Bilim insanlarına göre küresel iklim krizi nedeniyle yaz mevsimi her yıl daha erken başlıyor ve etkisini daha sert hissettiriyor.

“HAYATTA KALMA SINIRI” UYARISI

Araştırmacılar, mevcut iklim eğilimlerinin sürmesi halinde Hindistan’daki sıcaklıkların 2050 yılına kadar sağlıklı bireyler için bile “hayatta kalma sınırı” olarak değerlendirilen seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar, artan sıcaklıkların hem insan sağlığı hem de yaşam koşulları üzerinde ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çekiyor.