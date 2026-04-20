Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan siyasi gerginlikler ve ABD ile İran arasındaki belirsizlikler, küresel enerji arzına dair endişeleri tetikleyerek petrol fiyatlarında dalgalanmalara yol açıyor. Bu durum, içten yanmalı motorlu araçların kullanım maliyetlerini doğrudan etkilerken, otomobil pazarında elektrikli araç segmentinin daha fazla dikkat çekmesine neden oluyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA İLGİ ARTIYOR

Otomotiv sektörü uzmanları, artan akaryakıt maliyetleri ve küresel ekonomik verilerin, araç satın alma tercihlerinde "toplam sahip olma maliyeti" ve "enerji tasarrufu" kriterlerini en üst sıraya taşıdığını belirtiyor. Analistlere göre, elektrikli otomobillerin sunduğu düşük işletme giderleri ve gelişmiş teknolojik donanımlar, bu araçları içten yanmalı motorlu modellere karşı dikkat çeken bir konuma getiriyor.

Uzmanlar ayrıca, otomobil markalarının rekabetçi kampanya stratejileri ve erişilebilir giriş seviyesi modellerinin, tüketicilerin elektrikli mobiliteye geçiş kararında en belirleyici faktör olduğunu vurguluyor. Bu tablo, geleneksel araçlardan elektrikli araçlara olan geçiş sürecini hızlandıran temel motivasyon kaynağı olarak görülüyor.

TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULAN EN UYGUN 10 ELEKTRİKLİ OTOMOBİL

Türkiye otomobil pazarında yer alan, başlangıç fiyatları itibarıyla en ekonomik 10 elektrikli model şu şekilde sıralanıyor:

Citroen e-C3: 1 milyon 355 bin TL

Hyundai Inster: 1 milyon 510 bin TL

Fiat Grande Panda: 1 milyon 515 bin TL

Opel Frontera E: 1 milyon 590 bin TL

Citroen e-C3 Aircross: 1 milyon 717 bin TL

Togg T10X: 1 milyon 869 bin TL

Togg T10F: 1 milyon 884 bin TL

Renault 5 E-Tech: 1 milyon 886 bin TL

Fiat 600E: 1 milyon 970 bin TL

Opel Corsa E: 2 milyon 21 bin TL