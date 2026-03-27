İtalya’nın enerji devi Eni, Doğu Akdeniz’de işgal altındaki Filistin sularını da kapsayan tartışmalı doğalgaz arama projelerinden çekilme kararı aldı.

İtalya ve İsrail medyasında geniş yankı bulan gelişmeye göre firma, Ratio Energies ve Dana Petroleum ile kurduğu konsorsiyumdan ayrıldığını Tel Aviv’deki Enerji Bakanlığı’na bildirdi. İtalyan enerji ajansı Staffetta Quotidiano ve Altreconomia tarafından doğrulanan bu kararın, kamuoyuna ilan edilmeden "sessizce" iletilmesi dikkat çekti.

ARAMA YAPTIĞI BÖLGENİN YÜZDE 62 FİLİSTİN'E AİT

Çekilme kararının merkezinde, İsrail’in "G Blok" olarak adlandırdığı ruhsat sahasının hukuki statüsü yer alıyor. Söz konusu bölgenin yaklaşık yüzde 62’lik kısmının Filistin’e ait münhasır ekonomik bölge sınırları içerisinde kalması, uluslararası hukuk nezdinde ciddi tartışmalara yol açmıştı.

İnsan hakları örgütleri ve hukukçular, bu bölgedeki faaliyetlerin yasa dışı olduğunu savunarak Avrupalı firmalar üzerinde baskı oluşturuyordu.

İSRAİL TARAFI AYRILIĞI TEYİT ETTİ

Konsorsiyum ortağı İsrail merkezli Ratio Energies, İtalyan devinin ayrılığını teyit ederken, geri çekilme süreciyle ilgili olası tazminat bedellerinin değerlendirildiğini açıkladı.

Eni’nin bu hamlesi, jeopolitik risklerin ve uluslararası hukuk ihlallerinin küresel enerji şirketlerinin yatırım stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden olduğunu bir kez daha kanıtladı.