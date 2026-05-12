Alarko Enerji ve Cengiz Enerji, müşterek yönetime tabi olan Alcen Enerji çatısı altındaki şirketleri kendi aralarında bölüştürmek için başlattıkları yasal süreci tamamladı. İki grup arasında imzalanan ön protokolün ardından yapılan izin başvurusu, Rekabet Kurulu’nun 7 Mayıs 2026 tarihli toplantısında görüşülerek karara bağlandı.

CENGİZ ÜRETİME GEÇTİ

Kurulun onayladığı yapılandırmaya göre, tarafların ortak kontrolünde bulunan Çanakkale’deki Cenal Karabiga Termik Santrali’nin tüm yönetimi ve mülkiyeti Cengiz Enerji’ye geçti.

DAĞITIM ARTIK ALARKO'YA AİT

Anlaşmanın diğer ayağında ise elektrik dağıtım ve satış operasyonları yer alıyor. Konya merkezli geniş bir bölgeye hizmet veren MEDAŞ (elektrik dağıtım) ile MEPAŞ ve MESAŞ (elektrik satış) şirketlerinin paylarının tamamı Alarko Enerji’ye devredildi.

REKABET KURUMU'NDAN ONAY ÇIKTI

Rekabet Kurulu'nun onay vermesiyle birlikte bu yapı çerçevesinde hisse devir işlemlerini kısa sürede tamamlanması bekleniyor.