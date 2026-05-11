Dünya fosil yakıtlardan kurtulmanın yollarını ararken, Finlandiya'dan ezber bozan bir teknoloji yükseliyor. Mühendisler, yenilenebilir enerjiyi devasa kum kütlelerinde depolayıp ihtiyaç anında şehirlere geri verecek olan yeni nesil "Kum Pili" teknolojisini test etmeye hazırlanıyor.

Polar Night Energy tarafından geliştirilen mevcut model, elektriği kum ve benzeri malzemeleri 400 santigrat dereceye kadar ısıtarak saklıyor. Bu enerji daha sonra evleri ısıtmak veya endüstriyel buhar sağlamak için kullanılıyor. Ancak yeni test edilecek model, çıtayı çok daha yukarı taşıyor.

Yeni pilot proje, sadece ısıtmakla kalmayacak; depolanan ısıyı tekrar elektriğe dönüştürecek. Eski dikey siloların aksine, bu yeni sistem yatay bir yapıya sahip olacak.

Sistemin elektrik dönüşüm verimliliği %30-35 bandında (termik santrallerle yarışır düzeyde). Ancak işin heyecan verici kısmı şu: Hem ısı hem elektrik aynı anda üretilirse sistem verimliliği %90’a kadar çıkabiliyor.

Pilot uygulama başladı

Finlandiya'nın Valkeakoski kasabasında inşaatına 2025 Ekim ayında başlanan bu dev sistemin testleri birkaç hafta içinde start alacak. İki buçuk yıl sürecek bu pilot aşama, geleceğin enerji şebekelerini dengelemek ve karbon emisyonlarını sıfırlamak için kritik bir rol oynuyor.

"Pahalı ama gelecek vadediyor"

Teknoloji devrimsel olsa da önünde ciddi bir engel var: Maliyet. Polar Night Energy Operasyon Direktörü Liisa Naskali’ye göre, özellikle odun talaşı gibi ucuz yakıtlarla rekabet etmek şu an için zor. "Yapılabilir ama ne pahasına?" sorusu, mühendislerin şu an çözmeye çalıştığı en büyük bulmaca.