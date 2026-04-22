2026 yıl sonu enflasyon hedeflerinin mevcut koşullar altında tutturulamayacağını öngören TEPAV ekonomistleri, Merkez Bankası’nın kanunen kamuoyuna açıklama yapması gereken eşiğe gelindiğini vurguladı. Burcu Aydın, Coşkun Cangöz, Ekrem Cunedioğlu, Ali Çufadar, Fatih Özatay ve Güven Sak’ın hazırladığı 27’nci Para Politikası Değerlendirme Notu’nda, ‘toplumun her kesiminden ekonomi programına yönelik şikayetlerin’ ve mevcut programının sürdürülebilirliğine dair şüphelerin arttığına dikkat çekildi.

‘KALKINMA STRATEJİSİ ŞART’

Enflasyon hedefinin yukarı yönlü güncellenmesi gerektiği savunan ekonomistler, “Merkez Bankası Kanununun 42.maddesi uyarınca “ belirlenen hedeflere ilan edilen sürelerde ulaşılamama olasılığının ortaya çıkması halinde nedenlerini ve alınması gereken önlemleri kamuoyuna açıklar” hükmünün gereğini yerine getirilmeli” görüşünü paylaştı.

Notta, toplumun geniş kesimleri tarafından sahiplenilecek yeni bir kalkınma stratejisi oluşturulmadığı sürece, mevcut ekonomi programına yönelik şüphelerin ve artan şikayetlerin giderilemeyeceği ifade edildi. Mart 2026 itibarıyla yüzde 30.87’ye ulaşan yıllık enflasyonun Türkiye’yi G20 ülkeleri arasında en yüksek oranlardan birine taşıdığına dikkat çekilen raporda, kapsamlı bir yapısal reform programına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Citi ekonomistleri enflasyonun uzun süre yüksek kalma riski nedeniyle TCMB’nin güvenilirliği desteklemek için ek faiz artışına gidebileceğini belirtti.

Mayısta enflasyon tahmini güncellenmeli

ABD’li finans kuruluşu Citi ekonomistleri de Orta Doğu’daki çatışmanın süresi konusunda daha fazla netlik sağlandığında Merkez Bankası’nın mayıs ayında enflasyon tahminini revize etmesini bekliyor. Citigroup raporuna göre, Hürmüz Boğazı’ndaki kesintinin bir ay daha sürmesi halinde petrol fiyatı 110 dolara çıkabilir.