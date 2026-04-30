İstanbul Ataşehir, sabah saatlerinde yürekleri ağza getiren bir yangın ve beraberinde gelen hüzünlü bir bekleyişe sahne oldu. Atatürk Mahallesi’ndeki lüks bir sitede bulunan 8 katlı binanın en üst katında, henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı. Saat 07.20 sıralarında başlayan yangın, kısa sürede daireyi sararken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

'YAVRUM İÇERDE KALDI'

Yangın esnasında evde bulunan daire sakini Onur Güneş, dumanların arasından iki köpeğini kurtarmayı başardı ancak üçüncü köpeğini alamadı. Arka bacakları tutmayan engelli köpeğini alevlerin arasından çıkaramayan Güneş, binanın önünde çaresizlik içinde gözyaşlarına boğuldu. İtfaiye ekipleri bir yandan binayı tahliye ederken bir yandan da alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

'KOLTUĞUN ARKASINDAN PARLADI'

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Onur Güneş, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceğini belirterek, "Yangın muhtemelen elektrikten kaynaklandı. Zaten bir sorun vardı, bir anda koltuğun arkasından alevler parladı ve müdahale etme şansım kalmadı. Komşularım sağ olsun hemen itfaiyeyi aradı ama bir köpeğim içeride kaldı. Yürüyemiyordu yavrum, onu dışarı çıkaramadım. Başka da bir şeyim yok" sözleriyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.