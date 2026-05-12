Dünya Engelliler Haftası 10-16 Mayıs tarihleri arasında tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanırken Türkiye’de engelliye engel çıkaran düzenleme ve uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Bir dizi sorunla boğuşan engellilere şimdi de engelli araç kullanımında 3’üncü çocuk, torun ve komşu yasağı geldi.

Halen yürürlükteki ÖTV Kanunu, kendi aracını kullanamayacak düzeyde engeli olan vatandaşlara, bu araçları diledikleri kişilere kullandırma yetkisi veriyor. Ancak çıkarılan, “Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik”le bu araçları kullanımına sınırlama getirildi. Engelli aracını kullanabilecek kişi sayısı önce 3’e, daha sonra da 2’ye düşürüldü. Bu kişiler de ‘birinci derece akraba’ ile sınırlandırıldı. Yönetmelik, engellinin aracını eşi, çocuğu, kardeşi, gelini ve damadı arasından seçilecek 2 kişi dışında kullanılmasını tümden yasaklıyor. Yasak, engellinin torunları, 2’den fazla olan çocukları ve kardeşleriyle komşular dahi herkesi kapsıyor.

Görme Engelli Evrensel Hukukçular Derneği, yürütmenin kendisini yasama (TBMM) yerine koyarak temel hak ve özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle yönetmeliği çıkaran İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’na dava açtı. Engelliler, halen Danıştay’da karar için bekleyen davanın bir an önce sonuçlandırılmasını istediler.

SORUNLARI DAĞ GİBİ

Türkiye Körler Federasyonu, “Engelliler Haftası” dolayısıyla yaptığı açıklamada, engellilerin sorunlarının dağ gibi biriktiğini, siyasilerin ise sadece nutuk atmakla yetindiğini bildirdi. Açıklamada, engelli vatandaşların eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal güvenliğe, ayrımcılıktan erişilebilirliğe, işsizlikten evde bakıma kadar bir dizi sorunla boğuştuğu belirtildi.