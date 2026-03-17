ABD’de yayımlanan The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, finansçı Jeffrey Epstein’ın kurduğu suç ağına ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. Haberde, daha önce kamuoyuna yansıyan reşit olmayanlara yönelik istismar suçlamalarının yanı sıra, yetişkin kadınların da sistematik biçimde sömürüldüğüne dair bulgulara yer verildi.

Aktarılan bilgilere göre, söz konusu kadınların bazı durumlarda psikolojik baskı, manipülasyon ve ekonomik bağımlılık yoluyla kontrol altında tutulduğu öne sürüldü. Bu kişilerin, Epstein’ın çevresinde oluşturduğu ilişkiler ağı içerisinde farklı rollerde kullanıldığı ve belirli kişilerle temas kurmalarının sağlandığı iddialar arasında yer aldı.

İDDİALARIN ORTAYA ÇIKMASINI GECİKTİRDİ

Ayrıca Epstein’ın sahip olduğu geniş sosyal ve finansal bağlantıların, kurduğu yapının uzun süre dikkat çekmeden faaliyet göstermesinde etkili olabileceğine dikkat çekildi. Nüfuzlu isimlerle kurulan ilişkilerin, hem operasyonel süreçlerde hem de iddiaların ortaya çıkmasının gecikmesinde rol oynadığı ileri sürüldü.

YETİŞKİN KADINLARIN FARKLI YÖNTEMLERLE İSTİSMAR EDİLDİĞİ AKTARILDI

Öte yandan son dönemde kamuoyuna yansıyan çok sayıda belge, dijital kayıt ve tanık ifadesinin, Epstein’a yönelik suçlamaların kapsamını genişlettiği belirtildi. Söz konusu materyallerde, yalnızca reşit olmayanlara yönelik suçlamalar değil, yetişkin kadınların da farklı yöntemlerle istismar edildiğine dair anlatımların bulunduğu ifade edildi.

Yetkililerin, yeni ortaya çıkan bilgi ve belgeler doğrultusunda incelemelerini sürdürdüğü, dosyaya ilişkin hukuki süreçlerin ise farklı başlıklar altında devam ettiği bildirildi.