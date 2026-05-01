Neredeyse Tüm ABD'li ve Avrupalı üst düzey liderlerle bağlantısı çıkan çocukları fuhuşa zorlayan ağın ele başı Jeffrey Epstein ile fotoğrafları çıkan Norveçli diplomat ailesinin oğlu 25 yaşındaki Edward Juul Rød-Larsen kendi canına kıydı.

Oslo'da ölü bulunan gencin adı, Epstein dosyalarında açıkça geçiyordu. Yayınlanan belgeler Edward'ın henüz 10 yaşındayken anne ve babasıyla birlikte Epstein'ın çocukları fuhuşa zorladığı adasına gittiğini ortaya koymuştu.

Ayrıca Epstein'in vasiyetinde gence 5 milyon dolar bıraktığı da biliniyordu. Norveç gazetesi Verdens Gang tarafından duyurulan bu ölüm haberi ailenin üzerindeki baskıyı iyice artırdı.

KAMUOYUNU SUÇLADILAR

Norveçli diplomat karı-koca Anne Mona Juul ve baba Terje Rød-Larsen, ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan Epstein dosyalarında boy boy fotoğraflarıyla görüldükten sonra soruşturmaların hedefi olmuştu.

Çift, avukatları aracılığıyla yaptıkları açıklamada oğullarının ölümünden Epstein ile olan finansal bağlara dair spekülasyonları sorumlu tuttu.

Diplomat çiftin avukatlarıi "bu trajik olayda kamuoyunun bitmek bilmeyen baskısına" dikkat çekti.

Çift yaptıkları açıklamada aylardır süren ilginin artık eleştirel olmaktan çıktığını belirterek “Aylardır üzerimizde olan kamuoyu ilgisi artık eleştirel olmaktan çoktan çıktı. Bu durum şüpheci ve spekülatif bir hal alarak bazen sınır tanımaz bir boyuta ulaştı. Bu ilgi odağı sadece iki ebeveyni etkilemekle kalmadı. Aynı zamanda çocuklarımızı da istemeden bu amansız kamuoyu makinesinin içine sürükledi” ifadesini kullandı.

Açıklama Norveç ve Fransız polisinin çift hakkında ortak bir yolsuzluk soruşturması başlatmasından sadece iki gün sonra geldi.

Mona Juul bu skandallar zinciri sebebiyle büyükelçilik görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Uluslararası Barış Enstitüsü eski başkanı olan eşi Terje Rød-Larsen ise ağır yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor.

OSLO ANLAŞMALARINI HAZIRLAYAN ÇİFT

Epstein dosyaları ailenin 2011 yılında pedofili elebaşının özel adası Little Saint James'i ziyaret ettiğini gösteriyor.

Edward ve ikiz kız kardeşinin o tarihlerde yaklaşık 10 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.

Terje Rød-Larsen o dönemde yazdığı bir e-postada davet için Epstein'a teşekkür ederek “Burası tamamen eşsiz bir yer ve hepimiz burayı çok sevdik. Mona seni öpüyor” mesajını gönderdi.

Belgeler ayrıca çiftin iki çocuğuna Epstein'dan toplam 10 milyon dolar miras kaldığını da kanıtladı.

İsrail ve Filistin arasındaki en önemli barış anlaşmalarından biri olan Oslo Anlaşmaları'na aracılık eden bu çift tüm suçlamaları reddetmeye devam ediyor.

Epstein skandalı dünya genelinde birçok ismi etkilediği gibi Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in de geçmişteki hatalı kararları nedeniyle pişmanlık duymasına yol açmıştı.

Ancak diplomatik kariyerlerini bu gölge altında sürdürmeye çalışan çift için trajedi şimdi çok daha kişisel bir boyuta taşındı.