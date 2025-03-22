Basketbol Süper Ligi 22’nci haftasında Manisa Basket evinde Türk Telekom'a son anlarda mağlup olup tehlike hattından kurtulamadı: 87-89.

Karşılaşmanın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye'de yaşanan protesto gösterileri hakkında konuştu.

Erdem Can, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Toplumun göz önünde olan insanlar olarak bugünlerde izin verirseniz iki kelam etmek istediğim bir konu var. Ben ülkemizin gençlerine, onların varlıklarına çok teşekkür ediyorum. Ve şunu unutmayalım: Bize mavi gözlü, sarışın bir yiğit, çok önemli bir kılavuz verdi. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi. Onu takip edelim."