Şanlıurfa'nın ardından bugün de Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 13 kişi yaralandı. Saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"PIRIL PIRIL EVLATLARIMIZI, FEDAKAR BİR EĞİTİMCİMİZİ KAYBETTİK"

Saldırının siyasi polemiklere ve reyting kaygısına malzeme yapılmaması gerektiğini belirten Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen, tüm Türkiye’yi derinden üzen silahlı saldırıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza, tüm ailelerimize, özellikle sevgili yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu elim saldırıda maalesef pırıl pırıl evlatlarımızı ve fedakâr bir eğitimcimizi kaybettik. Kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailelerine sabır, eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum.

"MUTLAKA AYDINLIĞA KAVUŞACAKTIR"

Cumhuriyet savcılarımız, mülkiye ve maarif müfettişlerimiz derhâl başlatılan soruşturmaları titizlikle yürütmektedir. Olay tüm boyutlarıyla mutlaka aydınlığa kavuşturulacaktır. Millî Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlarımız, yaralılarımızla ve hadiseden etkilenen kardeşlerimizle ilgilenmek, acıları paylaşmak ve sürece bizzat vaziyet etmek üzere Kahramanmaraş’a intikal etmişlerdir.

"ACININ SİYASETİ OLMAZ"

Milletçe hepimizin yüreğine kor bir ateş düşüren böyle bir saldırının siyasi polemiklere ve reyting kaygısına malzeme yapılmaması, vicdani olduğu kadar ahlaki bir görevdir. Acının siyaseti olmaz. Hadisenin hassasiyetine binaen başta basın mensuplarımız olmak üzere toplumun tüm kesimlerinden gerekli özeni göstermelerini rica ediyorum. Bu süreçte milletimizden yalan ve yanlış haberlere, dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemelerini, ilgili kamu kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarını istirham ediyorum. Evlatlarımıza, ailelerimize ve öğretmenlerimize tekrar geçmiş olsun diyorum.

ŞANLIRUFA'DAKİ SALDIRIDA 16 KİŞİ YARALANMIŞTI

Şanlıurfa'da edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde silahlı saldırı gerçekleşti. Okulun eski öğrencisi olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Ömer Ket pompalı tüfekle 16 kişiyi yaralarken, daha sonra intihar etti. 4 okul yöneticisi görevden uzaklaştırıldı, 4 sendika ise iş bıraktı.