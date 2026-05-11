Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu arasında yarım saatlik bir telefon görüşmesi yapıldığı ve Erdoğan’ın bu görüşmede Dervişoğlu’na CHP gündeminden uzak durduğu için teşekkür ettiği iddiası sosyal medyada tartışma yarattı.

İddianın sahibi Gazeteci Sibel Gürcihan, "15 yıl gazetecilik yaptığımız eski memleketimiz Ankara'dan gelen haber" notuyla X hesabından şunları yazdı:

"Geçtiğimiz hafta, Ankara'da önemli bir telefon görüşmesi gerçekleşti ve bu görüşmeyi basın atladı. Telefonun iki ucundakiler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu idi.

Bu ilginç görüşmenin bilgisini ve perde arkasını öğrendiğim kaynaklar, Saray tarafından düzenli olarak yapılan anketlere dikkat çektiler. CHP'nin soruşturmalar, iç kavgalar ve skandallarla yorgun sarsılmasına rağmen, AKP oylarında Saray'ın anketlerinde bile beş puanı bulabilen düşüş, iktidarın dikkatini İyi Parti başta olmak üzere muhalefetin irili ufaklı diğer partilerine yöneltmişti.

Özellikle, AKP ve MHP'den kaçan seküler muhafazakâr ve seküler milliyetçi oyların İyi Parti ve Anahtar Partisi'ne yönelmesi dikkat çekmiş ve toplamda yüzde 7-10 bandına kadar ulaşabilen bu oyların, seçimin kaderinde belirleyici olabileceği görülmüştü.

Bu noktada önce İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile temas kuruldu. Beştepe Sarayı ile İyi Parti Genel Merkezi arasında bir süre arabulucular gelip gitti. Belli başlıklar olgunlaştırıldı ve iki liderin görüşme aşaması geldiğine karar verildi.

İşte bu telefon görüşmesi geçen hafta gerçekleşti. Yarım saat süren bu görüşmenin ana konusu, bir kısım merkez sağ oyun İyi Parti'ye yönelmesiydi.

Görüşmede Tayyip Erdoğan'ın Müsavat Dervişoğlu'na benimsediği siyaset dili ve CHP tarafından domine edilen muhalefet gündeminden partisini uzak tuttuğu için teşekkür ettiği öğrenildi. Uluslararası konjonktüre ve iç siyasetteki kırılmalara da dikkat çeken Erdoğan, sağdaki parti ve liderlere sorumluluk düştüğünden de bahsetmiş, bu çerçevede Dervişoğlu'nun müstakil duruşunu ve merkez sağ oylara sahip çıkmasını takdir ettiğini belirtmişti.

Yani Erdoğan, bu takdir ve teşekkürler eşliğinde Dervişoğlu'ndan üstü kapalı olarak AKP ve MHP'den uzaklaşarak başka limanlar arayan merkez sağ oyları "güvenli bir havuzda" tutmasını rica etmişti.

Dervişoğlu'nun da partisinin anahtar parti konumunda olduğunu vurgulayıp ülkenin istikrarı için ellerini taşın altına koymaktan kaçınmayacaklarını beyan ettiği de öğrenilenler arasında. Görüşme, her iki liderin temasların devam etmesini karşılıklı istemeleriyle sonlanmış."