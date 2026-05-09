CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri kapsamında Rize’de konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çay fiyatlarından ekonomiye kadar birçok başlıkta iktidarı eleştirdi; mitingde Muharrem İnce ve Murat Karayalçın da kürsüye çıktı, Ekrem İmamoğlu’nun mektubu okundu.

'ERDOĞAN 24 YILDA HİÇBİR ŞEY YAPMADI'

CHP’nin mitingleri sürerken, Özgür Özel bu kez Rize’de halka seslendi. Özel’den önce kürsüye çıkan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek “Hemşerim 24 yılda hiçbir şey yapamadı” dedi.

İnce’nin ardından CHP’nin eski genel başkanlarından Murat Karayalçın kısa bir konuşma yaptı. Daha sonra Ekrem İmamoğlu’nun mektubu okundu. Mitingde “Çayda sömürüye son” sloganı öne çıkarken, son olarak otobüs üzerinden konuşan Özel, kalabalığa hitap etti.

'BU MEYDANA BAKIN İKTİDARA YÜRÜYÜŞÜ GÖRÜN'

Konuşmasında Rize’nin geçmiş seçim sonuçlarına değinen Özel, “1977’de Rize’yi kazandık, 1980’de silahla elimizden aldılar. Son seçimlerde Fındıklı, Ardeşen ve Pazar’ı kazandık. Bu meydana bakın, iktidara yürüyüşü görün” dedi.

CHP’nin Rize’ye çayı kazandıran parti olduğunu savunan Özel, çay üreticilerinin sorunlarına dikkat çekerek, “210 bin aile, yaklaşık 1,5 milyon insan çayla geçiniyor. Çayın kilosu 35 lira olsun dedik, 25 lira verdiler. Maliyeti 31 lira. Bu yıl en az 40 lira olmalı. Bir kilo çay satan iki ekmek alabilmeli” ifadelerini kullandı. Çay üreticileri için hazırladıkları kanun teklifinin Meclis’te beklediğini belirten Özel, iktidara gelmeleri halinde taban fiyat garantisi getireceklerini söyledi.

Erdoğan’a da seslenen Özel, “Bu insanları ezilecek karınca yerine koymayın. Karıncanın kardeşi var, o da CHP’dir” dedi.

Ekonomi üzerinden eleştirilerini sürdüren Özel, enflasyonun yükseldiğini, maaş artışlarının eridiğini belirterek, “Asgari ücret 4 bin lira kayba uğradı, şu an 23 bin lira gücünde. Emekli maaşı 3 bin lira eridi” dedi. Erdoğan’ın “3 yıl öncesine göre daha az ekmek alan varsa bana beddua etsin” sözlerini hatırlatan Özel, “Sadece 3 ayda asgari ücret 265 ekmek kaybetti” diye konuştu. Gençlerin ev ve araba almasının zorlaştığını, yüksek vergilere dikkat çekerek “1,2 milyonluk araç 2 milyon 700 bin oluyor, 1,5 milyon vergi veriliyor” dedi.

ESRA IŞIK'A DESTEK

Eğitim ve sosyal politikalara da değinen Özel, iktidarlarında okullarda su ve yemeğin ücretsiz olacağını, öğrencilerin barınma sorununun çözüleceğini ve her mahalleye kreş açılacağını söyledi. Ayrıca İkizdere ve Akbelen’deki çevre mücadelelerine değinen Özel, tutuklanan Esra Işık’a destek mesajı göndererek “Havva Ana’nın dediği gibi, ‘Devlet benim’ diyoruz” ifadelerini kullandı.