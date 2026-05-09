Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı görevden alındı.

Boşalan göreve ise Zikrullah Erdoğan atandı. Diyarbakır Çınar Kaymakamı olarak görev yapan Erdoğan’ın 33 yaşında olması kamuoyunda dikkat çekti.

'ŞAHSIMI BU GÖREVE LAYIK GÖREN CUMHURBAŞKANIMIZA...'

Atama kararı sonrası X hesabından açıklama yapan Zikrullah Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleri ile Millî Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü olarak atanmış bulunmaktayım. Şahsımı bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Bakanımız Sayın Yaşar Güler' şükranlarımı sunuyorum. Rabb’im vatanımıza, şanlı bayrağımıza ve milletimize hayırla hizmet etmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı.

'RİZE-GÜNEYSU-KASIMPAŞA'

Ayrıca genç bürokratın X hesabındaki profili de dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çekildiği fotoğrafı profil resmi yapan Zikrullah Erdoğan, açıklama kısmına da 'Rize-Güneysu-Kasımpaşa' yazdığı görüldü.

1993 yılında Güneysu’da doğan Zikrullah Erdoğan, ilk ve orta öğrenimini Rize’de tamamladı. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Erdoğan, aynı üniversitede çift anadal yaparak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü de bitirdi. Üniversite yıllarında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapan Erdoğan, bir süre Halk Bankası’nda çalıştıktan sonra İçişleri Bakanlığı’nın açtığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak mülki idare amirliği mesleğine adım attı.

SON GÖREV YERİ DİYARBAKIR'DI

Meslek hayatı boyunca Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan Erdoğan, Rize Valiliği’nde il merkez stajını tamamladıktan sonra Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde kaymakam refikliği stajı yaptı. Aksaray’ın Ağaçören ilçesinde kaymakam vekili olarak görev alan Erdoğan, Edirne’de mülkiye müfettişi refakatinde teftiş stajını tamamladı. Yurt dışı stajı kapsamında İngiltere’de University of Sheffield’da dil eğitimi aldı. Kaymakamlık kursunun ardından 2020-2022 yılları arasında Isparta Uluborlu, 2022-2024 yılları arasında ise Şanlıurfa Halfeti kaymakamı olarak görev yaptı. Erdoğan, 1 Temmuz 2024’te Diyarbakır Çınar Kaymakamlığı görevine atanmıştı. Evli ve bir çocuk babası olan Erdoğan’ın iyi derecede İngilizce bildiği öğrenildi.