Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, CHP'li belediyeleri hedef aldı.



- Gayemiz İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 5 yıldır hizmetsizlik girdabında boğulan şehirlerimizi yeniden şehircilik anlayışla buluşturmaktır. Dünyanın gözbebeği olan İstanbul, CHP zihniyetinin elinde geçmiş günlerini mumla arar hale geldi.



"HİZMET ETME GERİĞİ BİLE DUYMUYORLAR"



- Alışmışlar 'Tıpış tıpış bize oy vereceksiniz' demeye, şehirlerine hizmet etme gereği bile duymuyorlar.



- Bir de bunu utanmadan, sıkılmadan kameralar önünde söylüyorlar. CHP'li belediye başkanlarının olduğu yerlerde vatandaşımız öyle bir hale gelmiş ki en küçük bir hizmet görse halay çekiyor, davul zurna çaldırıyor.



"ÇUKUR KAPATILDI DİYE KURBAN KESECEK"



- Ne hale düştük. Yani vatandaş neredeyse asfalt döküldü, çöpü toplandı, parkı yapıldı, yoldaki çukur kapatıldı diye kurban kesecek. Hatta kimi yerlerde oy verip seçtikleri belediye başkanlarının şehirlerine geldiğini duyunca 40 yıldır görmediği dostunu görmüş kadar seviniyor.



- Ortaya bir eser koyamadıkları gibi, bizim başlattığımız, belli bir aşamaya getirdiğimiz projeleri bile devam ettiremediler. Eskiyen reklam panolarını yenilemekten başka bir icraatları yok. Aziz İstanbul, ne yazık ki CHP'li iş bilmezlerin yönetimi altında İstanbulluları yoran bir şehir haline dönüştü.



"TEK PARTİ DÖNEMİNİN FAŞİST ZİHNİYETİ"



- Muhalefet cenahı hizmet yarışında bizimle boy ölçüşemeyeceğini bildiği için yalana sarıldı. Bunlara hukuk önünde ağzının payını verir yerine oturturuz. İnsanımızı sınıflara bölmeye, bunların üzerinde astlık, üstlük ilişkisi kurmaya kalkanlar ancak tek parti döneminin faşist zihniyetidir.



- Kazanmak, hem de ezici bir oranla kazanmak dışında bir seçeneğimizin olmadığı seçimlere hazırlanıyoruz. Milletimizi bu cenderen Mart ayının sonunda kurtaracağız.



KİMSE REDDEMEZ



Ekonomik krize ve yüksek enflasyona da değinen Erdoğan, şöyle devam etti:



- İnsanımızın günlük hayatta yaşadığı sıkıntıları görmezden geliyor veya inkar ediyor değiliz. Türkiye'nin 10 yıldır her alanda sinsi ve kasıtlı bir saldırı altında olduğunu kimse reddedemez.



- Küresel düzeyde Covid-19 ile başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşen krizin olumsuz etkileriyle boğuşuyoruz. Her kesimden insanımızın bu tsunamiden en az etkilenmesi için tüm kaynaklarımızı harekete geçirdik.



PEK ÇOK MEKANİZMA KURDUK



- Hayat pahalılığının bilhassa dar gelirli insanımızın refah seviyesinde yol açtığı gerilemeyi telafi etmek için pek çok mekanizma kurduk.



- Ekonomide dengeleri tekrar kurmanın vakit aldığı bir gerçektir. Sabır ve kararlılıkla istihdam ve yatırım odağını kaybetmeden ülkemizi enflasyondan kurtarma programını uyguluyoruz. Bölgemizin ve dünyanın her alanda kaynadığı bir dönemde ülkemizin en büyük gücü güven ve istikrar iklimini muhafaza etmesidir.