Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir’i konuk ediyor.

Sözcü yazarı Erman Toroğlu mücadelenin devre arasında Sözcü TV’ye açıklamalarda bulundu. Toroğlu Galatasaray-Başakşehir maçındaki pozisyonları usta yorumlarıyla değerlendirdi.

'BERABERE BİLE KALSA...'

"Galatasaray'ın yorgunluğu var. Şampiyonlar Ligi'nden ötürü. Başakşehir iyi hazırlanmış maça Galatasaray'ın neler yapabileceğini de tahlil etmiş. Galatasaray ne var ne yok oynamıyor daha, yedekte ne var ne yoksa sokacaktır oyuna böyle giderse, tribünden bile müdahale edecektir, bu iş böyledir.



Galatasaray berabere bile kalsa rakibi Fenerbahçe'nin hali bile yok. Galatasaraylı oyunculara bakıyorum Başakşehir'i düşünmüyorlar Liverpool'u düşünüyorlar. Başakşehir kontrollü oynuyor puan da verebilir Galatasaray. Ama oyuncular diyor ki 'Fenerbahçe'yi Türkiye'de hallederiz, Liverpool bizim için önemli' diyor gibiler. Haklılar da. Geçerlerse büyük iş yaparlar, sakatlık vs. istemiyorlar..."

'İNGİLTERE VİTRİN'

"Fazla rotasyon yapmamış Okan Hoca ama ikinci yarı daha iyi bir maç izleyeceğiz gibi. 70'ten sonra özellikle. Maç böyle giderse Galatasaray vites yükseltmek zorunda kalacak. Oyuncuların aklı İngiltere'de. Türkiye'deki maçı kaç kişi izler, İngiltere'dekini kaç kişi izler. Orası vitrin. Taraftar istiyor ki ona 5 buna 3 atsın ama kolay değil. Biz de isteriz Galatasaray puan kaybetsin, sen de istersin ben de isterim. Neden isteriz, lig kopmasın rekabet olsun diye, bize de iş çıksın deriz. Lig koparsa biz de koparız bu işler böyle. Medyanın işine gelmez, rekabet olması iyi."

'MAÇ SAATLERİNİ TFF'YE SORMAK LAZIM'

"Hakem genç, maşallah demek istemiyorum. Maşallah dediğime bir şey oluyor. Dünkü maçta gözünün önündekini vermedi. VAR'daki de veremedi. Futbol değil orta oyunu hocam. Bu maçların hepsi aynı saatte olmaması lazım. Yıllar sonra bir kadın hakem maç yönetiyor ama maçlar aynı anda olduğu için izleyemiyoruz. Bir sebebi var mı acaba onu sormak lazım TFF'ye. Ama cevap veren yok."

