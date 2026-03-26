2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da Romanya ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Park'ta (Tüpraş) oynanan maçın ilk yarısını SÖZCÜ Yazarı Erman Toroğlu SÖZCÜ TV’de yorumladı.

Erman Toroğlu değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Maçı bir televizyon kanalı veriyor. Spiker kardeşime bir tavsiyem var. Bu maçın kaç dakika oynanacağı, uzatmalara gidip gitmeyeceği, kazananın kiminle oynayacağını söylemesini tavsiye ederim. Biz Romanya'yı rahat rahat yeneriz gibi bir hava oluşturuldu. Romanya'yı rahat rahat yenemeyiz. Yenemeyeceğimiz de belli oldu. Bu tür maçlarda sabırlı olacaksın.

Milli Takım'da çok korktuğum bir oyuncu var. Samet... Topla fazla oynamaya kalkmasın. En yakındaki arkadaşına versin ki sıkıntı yaşamayalım.

Taktik faul yapıyorlar. Çabuk hücuma çıkmayalım diye faul yapıyorlar. Hakem çözemedi. Sadece bir sarı kart gösterdi. Bunlar çok tesir ediyor maçlara... Hakemlik orada ortaya çıkıyor.

Milli Takım'ın bir iskeleti vardır. O iskelette olan oyuncu kendi takımında sallansa bile Milli Takım teknik direktörü onu oynatır. Samet öyle mesela... Ama el bombası gibi... Arda ve Hakan'ı biraz daha hücuma dönük oynatıp, İsmail'i kontra atakları engellemek için oynatıyor sanırım.

Sol kanat çok iyi çalışıyor ama sağ kanat çalışmıyor. Barış mücadele ediyor ama etkili olamıyor. Sağ kanadı da etkili kullanmamız gerekiyor. Türkiye'nin bir santraforu yok şu anda... Bu da bizim ayıbımız.

Biz söyleyelim; Bu maç berabere biterse uzatmalara gidilecek. Eşitlik yine bozulmazsa penaltılara gidilecek."