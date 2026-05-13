Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni Ankara'da 2-1 yenerek Antalya'da oynanacak finale adını yazdırdı. Bordo-Mavililere final biletini getiren golü ise 90+2'de Ernest Muçi kaydetti.

Trabzonspor'un Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Muçi, maçın ardından Karadeniz devindeki geleceğiyle ilgili şunları söyledi:

"Finale çıkmanın çok önemli olduğunu biliyorduk. Deplasman maçları her zaman zor. Sezon sonu da geldi ve sezon sonunda daha zor oluyor. Finale çıkmak istiyorduk. Hak ettiğimizi düşünüyorum ve umarım kupayla noktalarız. Burada mutluyum. Ben de bilmiyorum Trabzonspor'un kararı ne olacak. Ondan sonra göreceğiz. Burada mutluyum ve nelerin geleceğini göreceğiz."