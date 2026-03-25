TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında Mehmet Üstündağ, hayatını kaybeden Erol Köse’nin son döneminde yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Gazeteci, Köse’nin Ağaoğlu 1453 sitesine aidatını ödeyemediğini ve yardım için Ali Ağaoğlu’na başvurduğunu söyledi.

BORÇLARINI ALİ AĞAOĞLU ÖDEDİ İDDİASI

Üstündağ’a göre, Ağaoğlu Köse'nin aidat borçlarının üstünü çizerek Köse’nin mali sıkıntılarını hafifletti. Üstündağ iddiasını şu sözlerle dile getirdi:

Erol Köse siteye aidatını ödeyemedi. Ali Ağaoğlu'ndan yardım istedi ve Ağaoğlu borçlarının üstünü çizdi yani borçlarını ödedi.

ÜNLÜLERİN VEFASIZLIĞINA İSYAN ETTİ

Gazeteci Mehmet Üstündağ, Erol Köse’nin bazı sanatçılar ve ünlü isimlerle ilgili yaşadığı hayal kırıklığını da paylaştı:

“Acun Ilıcalı bile yardım etti, çoğu insan Erol Köse’nin telefonunu açmıyordu. Çoğu insan onun sayesinde ekmek yedi.”

Üstündağ’ın sözleri, Erol Köse’nin çevresinde yaşadığı yalnızlığı ve vefasızlığı gözler önüne serdi.

EV SAHİBİYLE DE DAVALIKMIŞ

Erol Köse’nin yaşamının son döneminde ekonomik ve sosyal zorluklarla boğuştuğu iddiası, sevenleri ve sektör çevresinde büyük yankı uyandırdı. Ayrıca yayına bağlanan Gazeteci İlker Koç, Köse'nin ev sahibiyle kira davasının olduğunu da dile getirdi.