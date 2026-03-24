Ünlü yapımcı Erol Köse, Maslak’taki binasının 16’ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerin ardından kızı Dijan Nazlan Köse’ye teslim edildi.

ABLASI FERYAT ETTİ

Bugün Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze törenine beklenenden az kişi katıldı. Sevenleri son kez veda etmek için bir araya gelirken, cenaze namazında gözler Köse’nin yakınlarına çevrildi.

Erol Köse’nin ablası Meral Kekeç, törende gözyaşlarına hakim olamayarak, “Canım gitti” diyerek feryat etti.

FERHAT GÖÇER ÇELENK YOLLADI

Törende Power Grup, Barış Müzik, İbrahim Ilgın, Sony Music Türkiye Özden Bora, Garaj Müzik, Murat Doğan, Pasaj Müzik ve Ferhat Göçer gibi isimler çelenk göndererek ünlü yapımcıya son veda mesajlarını iletti. Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilen Köse, müzik ve televizyon dünyasında geride derin izler bıraktı.