Süper Lig'de şampiyonluk yarışına havlu atan Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlamasına devam ediyor. Siyah beyazlılar, önceliğini iç transfer verirken elden çıkarılacak ve sözleşmesi uzatılacak isimler için karar aşamasına gelindi.

Sözleşmesi bitecek isimler arasında yer alan ve henüz sözleşme tazelemeyen Ersin Destanoğlu'nun takımdan ayrılma ihtimali kuvvetlendi. Beşiktaş ile formayla yol ayrımına yaklaşan 23 yaşındaki file bekçisine Süper Lig'den talip çıktı.

Ersin Destanoğlu'na, Göztepe'nin talip olduğu iddia edildi. İzmir ekibi, kaleci arayışları doğrultusunda rotasını doğrudan Beşiktaş'ın yıldızına çevirdi. Beşiktaş yönetimiyle henüz yeni bir sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Ersin Destanoğlu, 1 Temmuz'da serbest oyuncu statüsüne geçecek.