Aksaray’da CHP’li gençler, eşi fakirlik belgesi alan AKP Milletvekili Hüseyin Altınsoy adına ‘yardım’ topladıkları anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. CHP Aksaray Gençlik Kolları videoyu, “Az çok demeyelim boş geçmeyelim. Milletvekilimize yardım!” notuyla paylaştı.

EŞİNE FAKİRLİK BELGESİ ALDI

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Altınsoy’un eşine mahkeme harcı ödememesi için muhtarlıktan ‘fakirlik belgesi’ aldırdığını iddia etti.

CHP’li Umut Akdoğan’ın gündeme taşıdığı “fakirlik belgesi” iddiası sonrası AKP Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, eşinin miras davasında mahkeme harçlarından muaf tutulmak için 'fakirlik belgesi' aldığını doğrularken kamuoyundan özür diledi ve CHP'yi bu durumu 'istismar' etmekle suçladı.

'EŞİNİ SİGORTALI DA GÖSTERMİŞ'

Altınsoy'un açıklaması sonrası bir açıklama daha yapan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Özür dilerken bile CHP'yi suçladı ama bir usulsüzlük daha peydah oldu" dedi. Akdoğan, Altınsoy'un eşini usulsüz bir şekilde kendi mali müşavirlik bürosunda sigortalı gösterdiğini iddia ederken şu ifadeleri kullandı:

"AKP'li vekil özür diledi ama bize de iftirada bulunmaktan çekinmedi. Biz bu istismarı ortaya çıkardık. İstismar etmedik. Ya nasıl konudan haberin olmadı kardeşim? Buna kim inanır. Bir ailede 4 kardeşin 3'ü yoksul diyorsun. Peki bu yoksulluk belgesi için şartları sağlamış mı? Sağlamamış. Bir ailede 4 kadından 3'ünün aylık geliri asgari ücretin 3'te birinden aşağısındaysa sen iktidar partisi milletvekili olarak buna da cevap vermek zorundasın. Ve eşinizi kendi mali müşavirlik büronuzda usulsüz şekilde sigortalı olarak göstermişsiniz. Başka bir usulsüzlük böylece peydah oldu. Kabahatinizle oturmadınız bir de CHP'ye iftira attınız. İstifa edeceksiniz. Sayın meclis başkanımız, sayın cumhurbaşkanı gereğini yapınız".