Eski Gümrük ve Tekel Bakanı, akademisyen ve iktisatçı Baran Tuncer, ABD’de 93 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar Dünya Bankası’nda üst düzey görevlerde bulunan Tuncer’in vefatı siyaset ve akademi çevrelerinde üzüntü yarattı. Ekonomi ve kamu yönetimi alanında önemli çalışmalara imza atan Tuncer, Sadi Irmak Hükümeti döneminde Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev yaptı. 1970’li yıllarda kurulan partiler üstü hükümette yer alan Tuncer, kısa süreli bakanlık döneminde dikkat çeken isimlerden biri olmuştu.

