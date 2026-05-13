Teknoloji dünyasında "retro" cihazlara olan ilginin artmasıyla birlikte, eski model cep telefonları nostaljik birer anı olmanın ötesine geçerek yatırım aracına dönüşmeye başladı. Özellikle kutusu açılmamış ilk nesil cihazlar, açık artırmalarda rekor fiyatlara el değiştiriyor.

REKOR RAKAMLARA SATILIYOR

Koleksiyon piyasasında en dikkat çeken örneklerin başında 2007 yılında piyasaya sürülen birinci nesil Apple iPhone geliyor. Hiç açılmamış ve orijinal ambalajında muhafaza edilmiş bir iPhone'un, geçtiğimiz dönemde düzenlenen bir açık artırmada 190 bin dolara (yaklaşık 8 milyon 629 bin lira) alıcı bulduğu kaydedildi. Uzmanlar; cihazın nadirliği, kondisyonu ve teknoloji tarihindeki kült statüsünün bu fiyatlandırmada belirleyici olduğunu ifade ediyor.

EN ÇOK TALEP GÖREN MODELLER

Koleksiyonerler ve Z kuşağı temsilcileri arasında özellikle 90’lı ve 2000’li yılların ikonik modellerine yönelik yoğun bir talep gözleniyor. Piyasa verilerine göre en popüler modeller şunlar:

Motorola: DynaTAC 8000X, Razr V3 ve nadir bulunan beyaz renkli MicroTAC 9800X.

Nokia: 3310, 8110, 7280, N79 ve 6310 modelleri.

BlackBerry: Bold 9900 ve lüks segmentteki Porsche Design P’9981.

Nadir Cihazlar: NEC IDO Japan, Nokia Talkman HSN-4, Philips Porty ve Bosch Cartel-T.

HER CİHAZ SERVET DEĞERİNDE DEĞİL

Milyonluk satış haberlerine rağmen, piyasadaki cihazların büyük çoğunluğu daha mütevazı rakamlarla işlem görüyor. Örneğin, dünya genelinde milyonlarca adet satılan efsanevi Nokia 3310 modeli, koleksiyon değerine ve durumuna göre ortalama 1.000 ile 3.000 Grivna (yaklaşık 1000 - 3000 TL) bandında alıcı bulabiliyor. Belirli bir koleksiyon değeri taşımayan veya kondisyonu düşük cihazların satışı ise oldukça güçleşiyor.

SATIŞ DEĞERİNİ ARTIRAN KRİTERLER

Eski cihazların piyasa değerini artırmak isteyen kullanıcılar için uzmanlar şu kriterlerin altını çiziyor:

Cihazın kutusu, faturası, kullanım kılavuzu ve orijinal şarj aletinin bir arada bulunması fiyatı doğrudan yükseltiyor.

Teknik arızası bulunmayan ve bataryası işlevsel olan cihazlar daha fazla talep görüyor.

Cihazın çiziksiz olması ve detaylı temizliğinin yapılmış olması ilk izlenimi ve değerini olumlu etkiliyor.

Sektör temsilcileri, kullanıcıların ellerindeki eski cihazları elden çıkarmadan önce güncel açık artırma sitelerindeki piyasa değerlerini kontrol etmelerini öneriyor.