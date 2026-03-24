Edinilen bilgiye göre Çakıroğlu, Milas'taki evinde aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Çakıroğlu, kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Milas'ta 1953 yılında dünyaya gelen Çakıroğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Meslek hayatını uzun yıllar serbest avukat olarak sürdüren Çakıroğlu, yerel yönetimlerde de aktif rol aldı. Milas Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulunan Çakıroğlu, 1995 genel seçimlerinde CHP listelerinden Muğla Milletvekili seçildi.

