Suudi Arabistan Pro Lig'inde son haftalara girilirken lider Al Nassr, sahasında konuk ettiği El-Ehli'yi maçın son bölümünde bulduğu iki golle geçmeyi başardı.



Uzatma dakikalarının son saniyesinde Al Nassr oyuncusu Kinsley Coman, El-Ehli'de forma giyen A Milli Türk Takımı'nın futbolcusu Merih Demiral'a çok sert bir müdahalede bulundu. Bileğine atılan tekme sonrası yerde acı çeken Merih, hakemin Coman'a sarı kart vermesi üzerine adeta çılgına döndü.





RONALDO İLE TARTIŞTI, COMAN'IN ÜZERİNE YÜRÜDÜ



Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Merih Demiral, yaz aylarında oynanacak Dünya Kupası öncesinde kendisine 'sakatlamaya yönelik' çok sert bir müdahalede bulunan Coman'ın üzerine yürüdü. İki takım oyuncularının araya girmesinin ardından Merih, Juventus'ta takım arkadaşı olduğu Cristiano Ronaldo ile tartışma yaşadı.





'HER ZAMAN KOLLANIYORLAR'



Maç sonunda yaşananlara ilişkin röportaj veren Merih, "Yemin ederim ki hakemler çıldırmış. Şu bacağımın haline bakın. Kararlar her zaman Al Nassr'ın lehine veriliyor.



Her sezon bu takımı şampiyon yapmak için itiyorlar, gerçekten inanılmaz" ifadelerini kullandı.



