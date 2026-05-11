Tokat’ın Erbaa ilçesinde geçen yıl yaşanan ve büyük yankı uyandıran bombalı saldırıya ilişkin davada önemli bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet savcısı, olayın faili olduğu belirtilen İsmail Güreldi ile ona yardım ettiği öne sürülen Turgay Öztürk hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

İddiaya göre İsmail Güreldi, eski eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü Sefa Can Karaçoban’ın babasına ait bağ evine 18 Mayıs 2024’te içerisinde el yapımı patlayıcı bulunan bir sandık bıraktı. Sandığı fark eden Ahmet Karaçoban ile oğlu Sefa Can Karaçoban durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerle birlikte açılan sandık büyük bir gürültüyle infilak etti. Patlamada Ahmet Karaçoban, oğlu Sefa Can Karaçoban ve 5 jandarma personeli yaralandı.

Ağır yaralanan Sefa Can Karaçoban, olaydan 4 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yaralı olarak kurtulan baba Ahmet Karaçoban ise aylar sonra, 24 Şubat 2025 tarihinde hayatını kaybetti.

Tokat 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasında savcı, esasa ilişkin mütalaasını sundu. Mütalaada, sanıkların Sefa Can Karaçoban’a yönelik eylemleri nedeniyle “nitelikli kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Savcı ayrıca, yaşamını yitiren Ahmet Karaçoban yönünden de “nitelikli kasten öldürme” ve “nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından ceza verilmesini istedi.

Patlamada yaralanan jandarma personeline yönelik eylemler nedeniyle ise sanıkların “kasten yaralama”, “neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama” ve “olası kastla yaralama” suçlarından ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 29 Haziran tarihine erteledi.