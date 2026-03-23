Süper Lig'de Sivasspor ve Elazığspor formaları giyen; Fenerbahçe'nin ise 2010-11 sezonundaki şampiyon kadrosunda yer alan stoper Fabio Bilica, yıllar sonra futbola dönerek 47 yaşında transfer yaptı. Son olarak 2021-22 sezonunda FR Bananal'da oynayan Brezilyalı futbolcu, ülkesinde Sao Paulo Eyalet Ligi takımlarından Gremio Esportivo Mauaense ile sözleşme imzaladı. Bilica Fenerbahçe ile 2010-11'deki Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 2009-10 sezonundaki Türkiye Süper Kupası ve 2011-12'deki Türkiye Kupası şampiyonluklarında da kadroda yer almıştı.

