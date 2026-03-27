A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle 1-0 yenerek finale çıktı. Ay-yıldızlıların, Dünya Kupası yolunda son sözün söyleneceği maçtaki rakibi ise Kosova oldu.

Mircea Lucescu'nun yönettiği Romanya karşısında alınan galibiyetin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, mevcut oyuncu grubu için "tarihin en karakterli kadrosu" ifadelerini kullandı.

RECEP ÇETİN VE TÜMER METİN'DEN TEPKİ

Eski milli futbolcular Tümer Metin ve Recep Çetin ise Hacıosmanoğlu'nun bu sözlerine tepki gösterdi. Çetin, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugünkü Milli Takımımız için 'tarihin en karakterli kadrosu' söylemini ikinci kez tekrar etmesi üzerine bunları yazma gereği duyuyorum.

Ben Recep Çetin. Yıllarca Ay-Yıldızlı formaya elimden geldiğince emek verdim. Sahada kötü oynadığım günler elbette olmuştur ama ülkem için kötü mücadele ettiğim, geri adım attığım tek bir saniye bile olmamıştır. Benim gözümde o formayı tek bir kere bile giymiş herkes eşsiz bir değerdir.

Feyyaz, Aykut, Rüştü, Oğuz, Bülent, Arda, Tuncay, Tümer, Nihat, Tayfur, Tugay, Mehmet... Bu bayrağa hizmet eden herkes karakterlidir. 'En karakterli kim' kıyaslamalarını tarihten kimse yapmadı, siz de artık bir kenara bırakın."

Tümer Metin ise canlı yayında şunları söyledi:

"Milli oyuncu olarak söylüyorum. Tamam, çocukları övmek istiyorsunuz ama birçok oyuncu o formayı giydi ve gururla taşıdı. Yüksek başarı elde edenlerden birisiyim ben de. Bu söylemleri kaldıralım."