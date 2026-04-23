Uşak Valiliği, Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan’ın tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığını ve bu gelişme sonrası belediye başkan vekili seçiminin 27 Nisan’da yapılacağını açıkladı. Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Uşak ili Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, yürütülen soruşturma kapsamında Eşme Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/15 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır. Yılmaz Tozan, tutuklanma kararı nedeniyle İçişleri Bakanlığının 22 Nisan 2026 tarihli Olur’u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri uyarınca; Eşme Belediye Meclisinin Belediye Başkanvekilini seçmek üzere, Eşme Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda 27 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 14.00’te toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür. Belirtilen tarih ve saatte Eşme Belediyesi Meclis üyelerinin katılımıyla Eşme Belediye Başkanvekili seçimi yapılacaktır."

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.