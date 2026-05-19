Uzun süredir oyuncu Esra Bilgiç ile aşk yaşayan Faruk Sabancı, evlilik söylentileriyle ilgili ilk kez konuştu. Gazetemagazin’e açıklama yapan Sabancı’nın sözleri dikkat çekti.

''BÖYLE BİR ŞEY YOK''

Faruk Sabancı, Esra Bilgiç ile ilişkilerinin mutlu şekilde devam ettiğini belirtirken, şu an için evlilik planı olmadığını söyledi. Gazetemagazin’in sorularını yanıtlayan Sabancı, “Şu aşamada böyle bir şey yok” ifadelerini kullandı. Ünlü isim ayrıca, “Zaman neler gösterir, inşallah her şey için hayırlısı olur” diyerek ilerisi için kapıları tamamen kapatmadı.

DOĞRU ZAMANI BEKLİYOR

“Ne olursa evlenirsiniz?” sorusuna da yanıt veren Faruk Sabancı, “Doğru zaman olması gerekiyor” dedi.

İTALYA'DA DÜNYAEVİNE GİRECEKLERİ İDDİA EDİLMİŞTİ

17 Şubat 2026 tarihli Takvim gazetesinde yer alan ve Doğan Savaş imzası taşıyan özel habere göre; ünlü çiftin bu yaz İtalya’nın gözde sahil kasabası Portofino’da dünyaevine girmesi bekleniyor. Deniz manzaralı lüks bir organizasyon planlayan ikilinin düğününün yaklaşık 200 kişilik olacağı konuşuluyor. Davetli listesinde ise yalnızca aile üyeleri ve en yakın dostlarının yer alacağı iddia edilmişti.