Avrupa Merkez Bankası (ECB), şirket ve tüketici kredilerinin martta yaşanan değişimlerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'ndeki şirketlere yönelik banka kredileri martta yıllık bazda yüzde 3,2 artış gösterdi. Söz konusu rakam şubatta yüzde 3 seviyesindeydi. Hane halkına yönelik kredi büyümesi ise yüzde 3 ile sabit kaldı.

Gelecekteki ekonomik faaliyetlerin öncü göstergesi olarak kabul edilen en geniş tanımlı para arzı M3 ise yüzde 3,2 artarak analistlerin yüzde 3,1 olan beklentisini geride bıraktı. Söz konusu veri şubatta yüzde 3 seviyesinde gerçekleşmişti.

- Gözler ECB'nin faiz kararında

Birçok analist, ECB'nin, yarın gerçekleştireceği toplantıda faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyor.

Öte yandan, İran ile yaşanan gerilim ve buna bağlı artan enflasyonist baskılar karşısında ECB Başkanı Christine Lagarde, bankanın her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olduğunu ve gerektiğinde müdahaleye hazır bulunduğunu yineledi.

Uzmanlar, mevcut sıkılaşma eğilimi ve jeopolitik riskler göz önüne alındığında, hazirandaki toplantıda faiz artışının güçlü bir ihtimal olarak masada olduğunu belirtiyor.